The Voice 2024 - 7 fois recalé au casting, Noah joue sa "vie" et bouleverse les coachs

"Toujours croire en ses rêves". C'est une histoire comme on aime les découvrir dans The Voice. Noah tente le casting de The Voice depuis 7 ans. Tous les ans, il est au rendez-vous. Mais cette fois, c'est la bonne. Il aimerait montrer à tous qu’on peut croire en ses rêves si on se donne les moyens. Il a chanté tous les jours sans relâche. Arriver sur The Voice c’est également prouver à son entourage qu’il a vraiment sa place dans la musique.

