The Voice 2024 - Adnaé chante "Et moi je chante" de Gérard Lenorman (Demi-finale)

Quatrième et dernière équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Bigflo et Oli. Le coach présente deux talents : Iris et Adnaé. Premier talent à se présenter, Adnaé. Ingénieure navale, elle travaille sur des plateformes pétrolières au large du Mozambique. Humble et réservée, Adnaé se révèle en chantant. Ce soir, elle va interpreter un titre de Gérard Lenorman : "Et moi, je chante". Un magnifique cri du cœur pour ce talent discret. On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

