The Voice 2024 - Adnaé chante "Pour ne pas vivre seul" de Dalida (Cross Battles)

La cinquième cross battle de la soirée oppose Stolt de la Team Zazie à Adnaé de la Team Bigflo et Oli. Après Stolt, c'est au tour d'Adnaé de se lancer avec un titre de Dalida : "Pour ne pas vivre seul". Un titre fort et puissant qui pourrait bien séduire le public, seul juge ce soir. Qui de Stolt ou Adnaé, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

