The Voice 2024 - Adnaé chante "Voilà" de Barbara Pravi

Adnaé chante "Voilà" de Barbara Pravi. Ingénieure navale, Adnaé travaille sur les plateformes au large du Mozambique. La musique est son remède à la solitude et à l’isolement. C’est aussi son étoile, celle qui lui permet de garder le cap et de soulager son stress. Elle poste des petites vidéos, qui lui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Avec The Voice, elle veut sortir de l’isolement et se montrer aux yeux de tous !

