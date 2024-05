The Voice 2024 - Adnaé, Iris et Bigflo et Oli chantent "Love the way you lie" d'Eminem ft. Rihanna (Demi-finale)

Dernière équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Bigflo et Oli. Après Adnaé qui a interprété "Et moi je chante" de Gérard Lenorman et Iris, avec sa reprise du titre de la comédie musicale Starmania "Le blues du businessman" de Claude Dubois. On retrouve le trio Adnaé, Iris et Bigflo et Oli. Ensemble, ils vont interpréter un titre de Eminem ft. Rihanna : "Love the way you lie" et réécrit par les deux frères. Qui d'Adnaé ou Iris va gagner sa place en finale ?

