The Voice 2024 – Alphonse chante "J’suis snob" de Boris Vian (Finale)

Alphonse est en finale de The Voice 2024. Il est le finaliste de Zazie. Ce soir, il interprète un titre de Boris Vian « J’suis snob ». La semaine dernière, il avait gagné sa place en finale, face à Lize, en chantant un titre de Charles Aznavour : « Je m’voyais déjà ». Ce soir, il a choisi un titre dans la lignée des titres qui lui ont permis d’accéder à la finale. En effet, Alphonse n’écoute que de la musique d’époques qu’il n’a pas vécues. Il rêve d’être chanteur pour remettre au goût du jour les chansons à textes et les hommes qui ont la classe de Frank Sinatra. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Zazie