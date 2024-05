The Voice 2024 - Alphonse chante "Ordinaire" de Robert Charlebois (Cross Battles)

Sixième cross battle de la soirée. Elle oppose Clément Serra à Alphonse. La Team Bigflo et Oli face à la Team Zazie. Alphonse a décidé d'interpréter un titre fort de Robert Charlebois : "Ordinaire". Alphonse, 17 ans, n’écoute que de la musique d’époques qu’il n’a pas vécues. Ce soir, avec cette reprise de Charlebois, Alphonse espère pouvoir séduire le public. Qui de Clément Serra ou Alphonse poursuivra la compétition ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

