The Voice 2024 – Alphonse et Marc Lavoine chantent "Les yeux revolver" (Finale)

Pour son duo de finale, Alphonse, le finaliste de Zazie est accompagné de Marc Lavoine, un des coachs emblématiques de The Voice. Ensemble, ils vont interpréter « Les yeux revolver ». Un titre très "moderne" pour ce jeune homme de 17 ans qui n'écoute que les chansons d'époques qu'il n'a pas connues. Mais comme cette chanson a été écrite en 1985. Ca passe encore. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Zazie ou Marc lavoine