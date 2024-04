The Voice 2024 - Aprile chante "Girl on fire" d'Alicia Keys (Cross Battles)

La deuxième cross battle de la soirée oppose Iris de la Team Bigflo et Oli à Aprile de la Team Vianney. Au tour d'Aprile de s'élancer. Son titre : "Girl on fire" d'Alicia Keys. Depuis le début de la saison, Vianney ne cache pas sa préférence pour la voix rauque d'Aprile. Mais c'est la première fois qu'il est confronté au public. Qui d'Iris ou Aprile, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

