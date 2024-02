The Voice 2024 - Aprile chante "Vampire" de Olivia Rodrigo

Aprile chante, ce soir, "Vampire" de Olivia Rodrigo. Aprile, étudiante en architecture et artiste touche à tout (chant, mode, dessin et escalade). Enfant de la campagne qui découvre la vie parisienne et les joies de la coloc. Elle est prête à vivre son rêve d’enfant et partager cette aventure avec son coach et son 1er fan : son papa. Un rêve d'enfant à portée de fauteuil. Mais lequel ?

