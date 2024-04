The Voice 2024 - Auna et Hamid chantent " Sorry seems to be the hardest word" d'Elton John (Battle)

Pour cette dernière soirée des Battles de la saison, on retrouve deux talents de la Team Zazie. Auna et Hamid. Leur chanson : le tube planétaire d'Elton John : "Sorry seems to be the hardest word". Qui de Auna ou Hamid gagnera sa battle et poursuivra l'aventure The Voice ?

