The Voice 2024 - Baptiste Sartoria chante "Diego" de Michel Berger (Cross Battles)

La quatrième cross battle de la soirée oppose Orange de la Team Mika à Baptiste Sartoria de la Team Vianney. C'est au tour de Baptiste de présenter son titre. Une reprise de "Diego" de Michel Berger. Après avoir déjà perdu deux de ses talents, Vianney va-t-il réussir à garder Baptiste dans la compétition ? Qui d'orange ou Baptiste Sartoria, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

