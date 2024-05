The Voice 2024 – Baptiste Sartoria chante "L’aigle noir" de Barbara (Finale)

Baptiste Sartoria est en finale de The Voice 2024. Il est le finaliste de Vianney. Ce soir, il interprète un titre de Barbara « L’aigle noir ». La semaine dernière, il avait gagné sa place en finale, face à Odem, en interprétant un titre de Florent Pagny : « Chanter ». Ce soir, il espère séduire le public avec un titre qui met avant son talent d’interprétation. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Vianney