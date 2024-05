The Voice 2024 - Baptiste Sartoria chante son premier single inédit "Mon rêve"

Baptiste Sartoria est le super-finaliste de la saison. Découvrez son premier single inédit écrit par son coach Vianney : "Je rêve". EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

