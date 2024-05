The Voice 2024 – Baptiste Sartoria et Santa chantent "popcorn salé" (Finale)

Pour son duo de finale, Baptiste Sartoria, le finaliste de Vianney est accompagné de Santa. Ensemble, ils vont interpréter un très joli titre « popcorn salé ». Baptiste est un ancien sportif de haut niveau et étudiant à HEC Montréal, a pris une année de césure pour se lancer dans la musique. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. Pour lui, c’est l’année de tous les défis. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

