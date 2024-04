The Voice 2024 - Chiara Santamaria chante "Bad boy" de Yseult

Excellente gymnaste, danseuse de haut niveau et excellente élève, Chiara développe de l’anxiété et de la dépression dès l’âge de 13 ans, syndrome de la fille trop parfaite. Paralysée par le regard des autres, la musique est, avec la danse, son refuge, le seul endroit où elle se sent bien.

