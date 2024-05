The Voice 2024 - Clément chante "Skyfall" d'Adele (Demi-finale)

Première équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : la Team Mika. Le coach présente deux talents sortis des super cross battles : Clément, que Mika a sauvé lors des battles et Gabriel Lobao. Premier talent à se présenter, Clément, la surprise de la saison. Il est architecte d'intérieur et ne pensait pas arriver jusqu'à la demi-finale. Mais au fil des étapes, Clément s'est révélé. On se souvient encore que sa reprise du titre de U2 : "With or Without you" lors des super cross battles. Ce soir, pour sa demi-finale, il a choisi un titre d'Adèle : "Skyfall". On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

