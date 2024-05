The Voice 2024 - Clément chante "Wasting my young years" de London Grammar (Cross Battles)

Avant-dernière cross battle de la soirée. Et elle promet de l'émotion. Elle oppose Noah de la Team Vianney à Clément de la Team Mika. Clément a décidé d'interpréter un titre de London Grammar que les fans de The Voice connaissent bien ; "Wasting my young years". Qui de Noah ou Clément se qualifiera pour les super cross battles ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Mika