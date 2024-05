The Voice 2024 - Clément Serra chante "La corrida" de Francis Cabrel (Cross Battles)es)

Sixième cross battle de la soirée. Elle oppose Clément Serra à Alphonse. La Team Bigflo et Oli face à la Team Zazie. Clément Serra a choisi un titre de Francis Cabrel : "La corrida". Ce professeur des écoles a tenté trois fois le casting de l'émission. Il espère bien aller encore plus loin dans l'aventure. Qui de Clément Serra ou Alphonse poursuivra la compétition ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Bigflo et Oli