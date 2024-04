The Voice 2024 - Corentin Lemahieu chante "Tristesse" de Zaho de Zagazan

Kinésithérapeute de formation, ce bon élève promis à un avenir stable et sécurisant, a décidé de tout plaquer pour vivre de sa passion secrète : la musique! Corentin Lemahieu, belge d’origine, aime l’interprétation de chansons à texte pour pouvoir exprimer son second degré. Habitué à chanter à des évènements, sa participation à The Voice pourrait peut-être, enfin signer un coup de poker réussi !

