The Voice 2024 - De l'étal du marché à la chanson. Le fabuleux destin de Karine

Karine travaille sur les marchés. Mais son truc, c'est la chanson. Elle a décidé de se lancer dans l'aventure The Voice. Si aucun coach ne s'est retourné, Juliette a fait fondre le cœur de Camille Lellouche. Karine va participer à The Voice Comeback.

