The Voice 2024 - Découvrez les 5 finalistes de la saison

Au début de la compétition, le 10 février dernier, ils étaient plus de 90 talents à tenter leur chance. Ce soir, 8 d'entre eux étaient toujours en lice pour remporter le titre de plus belle belle pour la saison 2024. Gabriel Lobao et Clément dans l'équipe de Mika, Odem et Baptiste Sartoria dans l'équipe de vianney. Lize et Alphonse dans l'équipe de Zazie et Iris et Adnaé dans l'équipe de Bigflo et Oli. Qui de huit talents font poursuivre l'aventure The Voice, rejoindre Shanys, première qualifiée de la saison grâce au The Voice Comeback et participer à la grande finale de The Voice, en direct samedi prochain ? L a réponse, maintenant. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+