The Voice 2024 - Camille Lellouche sauve Eleen. Elle va participer au The Voice comeback

Nouveauté de la saison. The Voice comeback, une compétition parallèle orchestrée par Camille Lellouche. Dans ce concours, Camille assistera aux prestations depuis les coulisses et pourra offrir une seconde chance à 6 talents lors des auditions à l’aveugle puis à 2 autres talents lors des cross battles. Elle les coachera et les guidera dans l’aventure "The Voice, Comeback" qui sera diffusée uniquement sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuit. Et bingo pour Eleen. Camille lui fait la surprise de la repêcher en coulisses

