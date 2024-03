The Voice 2024 - Elidjha chante "Toxic" de Britney Spears

Elidjha chante "Toxic" de Britney Spears. Elidjha dont l’origine du nom vient de Hélios, le dieu grec du soleil, s’est lancée corps et âme dans la musique depuis 3 ans. Elle vient d’une famille aisée où l’on travaille plutôt dans la finance et pas dans l’artistique. Mais elle veut être chanteuse. Un choix hélas compliqué à accepter pour son père avec lequel la relation s’est distendue. Elle a envie de saisir sa chance en participant à THE VOICE mais aussi peut être trouver l’occasion de montrer à son papa que pour elle la musique n’était pas un caprice, et qui sait renouer avec lui.

