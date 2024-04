The Voice 2024 - Elidjha et Iris chantent "Houdini" de Dua Lipa (Battle)

Dernière battle de la soirée dans la team Bigflo et Oli. elle oppose Elidjha et Iris. Elles vont interpréter un titre de Dua Lipa : "Houdini". Qui remportera cette battle dans l'équipe de Bigflo et Oli ? Elidjha ou Iris ?

En savoir plus sur Bigflo et Oli