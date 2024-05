The Voice 2024 - En feu ! l'ouverture de la soirée avec Soprano et les finalistes

Ils étaient 91 talents à monter sur le plateau de "The Voice" et tous espéraient voir les fauteuils se retourner. Après plusieurs semaines de compétition, ils ne sont plus que 5 à prétendre au titre de "The Voice 2024" : Alphonse, de la team Zazie, Baptiste Sartoria de la team Vianney, Gabriel Lobao de la team Mika, Iris qui a remplacé Adnaé, enceinte, dans la team Bigflo et Oli et Shanys dans la team Camille Lellouche. Ils ouvrent le bal de cette finale 2024 avec Soprano. Ensemble, ils interprêtent Cosmo, mon Everest, En feu et Roule. Que la finale commence...

En savoir plus sur Soprano