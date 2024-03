The Voice 2024 - Ethan chante "La vie ne m'apprend rien" de Daniel Balavoine

Ethan chante "La vie ne m'apprend rien" de Daniel Balavoine. Ethan, 26 ans, 900 000 followers sur Tiktok, se lance dans le grand bain de la scène ! Connu pendant le confinement grâce à son challenge 100 reprises pour 100 jours, sa première fan reste sa grand-mère, qui rêve de le voir à The Voice. Son plus gros challenge sera de parvenir à se livrer au public sans le filet de sécurité des écrans. Ici, pas d’artifice ni de seconde prise : il faut réussir à émouvoir du premier coup. Ce performer parviendra-t-il à sauter le pas ?

