The Voice 2024 - Exclu ! La première Interview du grand gagnant de la saison

Une interview à l'image de ce jeune homme. Libre, bien dans ses baskets. Un gagnant qui croque la vie comme il croque cette victoire. "Je ne m'y attendais pas du tout". On découvre Alphonse détendu, heureux entouré de sa coach Zazie. Il livre au micro de Nikos Aliagas ses toutes premières impressions.

