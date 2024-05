The Voice 2024 - Flora chante "Je vais t'aimer" de Michel Sardou (Cross Battle)

Pour la dernière cross battle de la saison, on retrouve Flora de la Team Mika à Shanys de la Team Zazie. Après une interprétation sans faille lors des auditions à l'aveugle (Flora avait bouleversé les coachs avec "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand), Flora a souhaité s'attaquer à un autre monstre de la chanson française, Michel Sardou avec le titre : "Je vais t'aimer". Un choix gagnant ? Regardez ! The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

