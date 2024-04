The Voice 2024 - Flora et Manuela chantent "Pardonne-moi" de Louane (Battle)

Deux nouveaux talents de la Team Mika. Les benjamines de la saison : Flora et Manuela. Ensemble, elles vont interpréter : "Pardonne-moi", un titre de Louane. Flora avait séduit tous les coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de Michel Legrand : "Les moulins de mon cœur". L'énergie de Manuela avait tout emporté sur son passage avec " Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Qui remportera cette battle dans l'équipe de Mika ? Flora ou Manuela ?

