The Voice 2024 - Gabriel Lobao chante "Chandelier" de Sia (Cross battle)

Première cross battle de la soirée, Gabriel Lobao de la Team Mika face à Morpho de la Team Zazie. On se souvient tous de la prestation de Gabriel Lobao lors des auditions à l'aveugle. Un titre de Mika : "Over my shoulder". Une interprétation magistrale qui a fait se retourner les quatre coachs. Aujourd'hui pour cette dernière soirée des cross battles, on le retrouve face à Morpho. Gabriel Lobao interprète un titre de Sia : "Chandelier". Va-t-il remporter sa cross battle ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

