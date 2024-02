The Voice 2024 - Gabriel Lobao chante "Over my shoulder" de Mika

Gabriel Lobao chante "Over my shoulder" de Mika. Ce franco-portugais de 25 ans a la musique dans le sang depuis son plus jeune âge. Débarqué de sa petite banlieue du 93, il change de vie en intégrant la prestigieuse maitrise de Radio France. Voulant s’émanciper, c’est en Angleterre qu’il développe ses talents de chanteur et compositeur en faisant une maitrise de comédie musicale composition, tout en écrivant sa propre comédie musicale, jouant et chantant dans son groupe de rock et donnant des cours de piano. Ce contre ténor / baryton a une palette et force vocale qui ne serait pas sans rappeler Freddie Mercury et Mika. Ce fan de Mika réussira-t-il à séduire son mentor ?

