The Voice 2024 - Gabriel Lobao chante "Who wants to live forever" de The Queen (Finale)

Gabriel Lobao est en finale de The Voice 20224. Il est le finaliste de Mika. Ce soir, il interprète un titre de The Queen « Who wants to live together ». La semaine dernière, il avait gagné sa place en finale, face à Clément en chantant un titre de Michel Polnareff : « lettre à France ». Ce soir, il a choisi un titre qui colle parfaitement à sa voix de contre-ténor/baryton. Ne disait-on pas en début de saison que sa voix n’était pas sans rappeler celle de Freddie Mercury. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

