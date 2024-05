The Voice 2024 - Gabriel Lobao : découvrez en avant-première la prestation du demi-finaliste

Ils ne sont plus que 8 en lice. Ils n'ont qu'un seul objectif : atteindre la Grande Finale en direct ! On vous fait découvrir en exclusivité la prestation de Gabriel Lobao, qui interprète "Lettre à France". Dans l'équipe de Mika, qui de Clément ou Gabriel atteindra les portes de la Finale ? La réponse samedi prochain lors de la Demi-Finale. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+.

