The Voice 2024 – Gabriel Lobao et Nemo, le gagnant de l’Eurovision 2024 chantent "The code" (Finale)

Gabriel Lobao est en finale de The Voice 20224. Il est le finaliste de Mika. Pour son duo de finale, Gabriel Lobao, le finaliste de Mika, est accompagné de Nemo, le gagnant de l’Eurovision 2024 à Malmö le 11 mai dernier. Ensemble, ils vont interpréter « The Code ». EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

