The Voice 2024 - Gwendal White chante "Allumer le feu" de Johnny Hallyday (Cross Battles)

La troisième cross battle de la soirée oppose Hamid de la Team Zazie à Gwendal White de la Team Vianney. C'est au tour de Gwendal White. Il va chanter un titre de Johnny Hallyday : "Allumer le feu". Gwendal White, une des valeurs sûres de la saison dans la Team Vianney avait gagné sa place grâce à une prestation incroyable lors des battles sur un titre de Björk : "It's oh so quiet". Qui de Hamid ou Gwendal White, continuera l'aventure the Voice ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Vianney