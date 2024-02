The Voice 2024 - Hamid chante "Le grand-père" de Slimane

Hamid chante, ce soir, "Le grand père" de Slimane. Hamid a 28 ans, et travaille en EHPAD en tant qu’aide-soignant. Une véritable vocation issue sans doute d’un lien particulier qu’il a développé avec les personnes âgées, de son grand-père à Mario, son mentor qui lui a tout appris sur le chant lorsqu’il était enfant. Pour le jeune homme humble à la candeur solaire, vivre l’aventure The Voice est un rêve : celui de prendre enfin confiance en lui face aux autres et de faire de sa sensibilité une force affirmée. Une seule envie pour Hamid ce soir qu'un des fauteuils se retourne ?

En savoir plus sur Nikos Aliagas, Slimane ou Zazie