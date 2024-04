The Voice 2024 - Hamid chante "Mon Dieu" d'Edith Piaf (Cross Battles)

La troisème cross battle de la soirée oppose Hamid de la Team Zazie à Gwendal White de la Team Vianney. Hamid, le talent réservé s'engage. Il va interpréter un titre d'Edith Piaf : "Mon Dieu". Lors des battles, Zazie avait choisi Hamid pour poursuivre l'aventure après sa sublime prestation sur un titre de Sir Elton John : "Sorry seems to be the hardest world". Qui de Hamid ou Gwendal White, continuera l'aventure the Voice ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

