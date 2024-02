The Voice 2024 - Impossible de rivaliser avec Mika. Les coachs préfèrent s'installer dans le public

Ecoutez bien cette voix. Demain soir, Gabriel Lobao va chanter "Over my shoulder" de Mika. Ce contre ténor / baryton a une palette et force vocale qui ne serait pas sans rappeler Freddie Mercury et Mika. D'ailleurs ce ne sont pas les seuls points communs entre le talent et le coach. Une telle alchimie qui mettre directement les autres coachs hors jeu. Et c'est c'est amusant.

