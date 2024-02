The Voice 2024 - Iris chante "Bad to the bone" de George Thorogood & The Destroyers

Iris chante "Bad to the bone" de George Thorogood & The Destroyers. Iris a baigné dans la musique depuis son plus jeune âge. Et c’est à Londres, en Angleterre, qu’elle a décidé de poser ses valises pour tenter la grande aventure, espérer vivre de sa passion et être reconnue comme auteur compositeur. Mais c’est sur sa terre natale qu’elle compte défendre son univers et son identité en tant qu’artiste ! Son truc à elle, c’est la scène !

