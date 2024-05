The Voice 2024 - Iris chante "La quête" de Jacques Brel (Super Cross Battles)

Deuxième super cross battle de la soirée. Marco Léna est opposé à Iris. Team Vianney face à la Team Bigflo et Oli. On retrouve Iris. Elle a choisi d'interpréter "La quête" de Jacques Brel. Celle qui avait déjà séduit le public lors des cross battle en éliminant April va-t-elle réitérer la belle histoire ? Réussira-t-elle à séduire le public ainsi que Jenifer, coach emblématique de The Voice. Elle fait son grand retour dans le fauteuil de super coach. Son vote constituera 10% des voix du résultat final. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

