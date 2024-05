The Voice 2024 - Iris chante "Le blues du businessman" de Claude Dubois (Demi-finale)

Quatrième et dernière équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Bigflo et Oli. Le coach présente deux talents : Iris et Adnaé. Second talent à se présenter, Iris. Après des aventures musicales en Angleterre et en Belgique, Iris est revenue en France. Ce soir, elle va interpréter un titre de la comédie musicale Starmania : "Le blues du businessman" de Claude Dubois. Avec un conseil précieux de la part de ses coachs. Le mieux est l'ennemi du bien. On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

