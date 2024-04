The Voice 2024 - Iris chante "The sound of silence" de Simon and Garfunkel (Cross Battles)

La deuxième cross battle de la soirée oppose Iris de la Team Bigflo et Oli à Aprile de la Team Vianney. Iris s'engage en premier dans l'arène avec un titre de Simon and Garfunkel : "The sound of silence". Souvenez-vous, Iris avait gagné sa battle qui l'opposait à Elidjha sur un titre de Dua Lipa : "Houdini". Qui d'Iris ou Aprile, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

