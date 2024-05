The Voice 2024 – Iris et Loreen chantent "Tatoo" (Finale)

Iris n’aurait pas dû être là ce soir. En effet, la semaine dernière, face à Adnaé, Iris n’avait pas gagné sa place en finale. Mais Adnaé a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle venait d'accoucher et ne pouvait prendre l'avion (Adnaé habite au Mozambique). Iris la remplace donc. Pour son duo de finale, la finaliste de Bigflo et Oli va partager la scène avec une bête (de scène) Loreen, la chanteuse suédoise, gagnante de l’Eurovision l’année dernière. Ensemble, elles vont chanter son titre pop « Tatoo ». EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024. The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+

