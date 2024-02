The Voice 2024 - Jacinta chante "Alfonsina y el mar" de Mercedes Sosa

Jacinta chante ce soir un titre de Mercedes Sosa : "Alfonsina y el Mar". Née à Buenos Aires, mais vivant à Paris depuis 1977, Jacinta est une chanteuse avec une longue mais confidentielle carrière derrière elle. Passionnée de chants yiddish, de musique argentine ou espagnole, elle est aujourd’hui depuis des années cheffe de chœur dans la capitale. Elle espère faire découvrir sa musique à la jeune génération , et pourquoi pas grâce à THE VOICE, remplir de nouvelles plus grandes salles dont elle a toujours rêvé, comme une sorte de second souffle à sa carrière. Réussira-t-elle à faire se retourner un des fauteuils ?

