The Voice 2024 - Julien Kela chante "A song for you" de Donny Hathaway

Julien Kela interprète un titre de Donny Hathaway "A song for you" . Julien a deux passions : le basket et la musique. Après une maladie rare qui l’empêche de continuer le sport, il se lance à fond dans la musique et c’est elle qui lui permet de surmonter les épreuves. Directeur artistique dans l’événementiel et papa de deux petites filles, il rêve de faire carrière dans la musique !

