The Voice 2024 - Julien Kela chante "Wish you the best" de Lewis Capaldi (Cross Battle)

Sixième battle de la soirée. Elle oppose Julien Kela de la Team Zazie à Maeva de la Team Vianney. Julien Kela, magnifique voix dans la Team Zazie a décidé d'interpréter un titre de Lewis Capaldi : "Wish you the best". On espère le meilleur pour ce talent à la voix puissante. Mais saura-t-il séduire le public ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Zazie

Ma liste Partager