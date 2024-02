The Voice 2024 - La belle histoire ! La passion n'a pas d'âge. Jacinta 70 ans participe à The Voice

Jacinta a 70 ans. La chanson, elle connait et depuis longtemps. En France depuis 44 ans, Elle décide de se présenter à The Voice, comme un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.

