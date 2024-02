The Voice 2024 - Lance Priester chante "Creep" de Radiohead

Lance Priester chante "Creep" de Radiohead ce soir. OVNI, ce hollandais qui a grandi en France dans un cloître du 8e siècle perdu au milieu de la forêt, fait de la musique pour créer un monde dans lequel il peut exprimer les choses les plus intenses . Beauté androgyne, artiste jusqu’au bout des ongles, il vit dans son monde et cultive sa différence. Il fait The Voice pour que son monde rencontre le monde. Mais ce soir, avnat le monde, il va falloir rencontrer au moins un des coachs.

