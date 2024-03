The Voice 2024 - Léon chante "Before you go" de Lewis Capaldi

Léon chante "Before you go" de Lewis Capaldi. Après une blessure qui l’a immobilisé durant plusieurs mois, Léon se découvre une passion pour la guitare puis le chant. Ce jeune papa vigneron et restaurateur a décidé de franchir un cap avec The Voice, poussé par ses proches fans de sa voix folk aux timbres americana et soul... Etant très proche de son père qu’il a perdu il y a quelques années et avec lequel il entretenait pourtant des rapports compliqués, Léon a décidé de faire The Voice « pour le rendre fier une dernière fois ».

